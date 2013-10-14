Главным тренером сборной Украины по футзалу стал Рывкин
20:47, 14 октября 2013Спорт
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Сегодня в киевском Доме футбола состоялся тренерский совет Ассоциации мини-футбола (футзала) Украины, главным решением которого стало назначение главным тренером национальной сборной на Евро-2014 действующего наставника команды Евгения Рывкина.
У сборной по футзалу - новый тренер
На повестке дня стоял вопрос о главном тренере национальной сборной, в частности, о проблемах совместительства. После продолжительных дебатов было принято решение, что Рывкин продолжит руководить национальной сборной, но только до завершения чемпионата Европы. После этого он покинет пост и сосредоточится исключительно на работе с харьковской командой "Локомотив", а АМФУ нужно будет искать независимого тренера для национальной команды.
Об этом сообщает портал Isport.ua.
Как сообщал УНИАН, Евро-2014 по футзалу пройдет с 28 января по 8 февраля в Бельгии. Соперниками сборной Украины на первом этапе соревнований - групповом - станут команды Бельгии и Румынии.
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