Главным тренером сборной Украины по футзалу стал Рывкин

На повестке дня стоял вопрос о главном тренере национальной сборной, в частности, о проблемах совместительства. После продолжительных дебатов было принято решение, что Рывкин продолжит руководить национальной сборной, но только до завершения чемпионата Европы. После этого он покинет пост и сосредоточится исключительно на работе с харьковской командой "Локомотив", а АМФУ нужно будет искать независимого тренера для национальной команды.

Об этом сообщает портал Isport.ua.

Как сообщал УНИАН, Евро-2014 по футзалу пройдет с 28 января по 8 февраля в Бельгии. Соперниками сборной Украины на первом этапе соревнований - групповом - станут команды Бельгии и Румынии.