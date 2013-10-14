В Харькове состоится юбилейный международный конкурс спортивного бального танца

25-27 октября в харьковском Дворце спорта пройдет юбилейный, X международный конкурс спортивного бального танца «Кубок Харьковского городского головы».

Как сообщили УНИАН организаторы соревнований, в рамках конкурса будет проведен «Кубок Мира-2013 по европейской программе».

Харьковские соревнования являются одним из наиболее значимых событий в мире танцевального спорта. Так, в 2008 году президиум WDC (Всемирный совет танца) признал харьковский турнир «Лучшим турниром 2008 года».

Турнир регулярно собирает лучших танцоров Украины, победителей и призеров национального чемпионата.

Главными номерами программы в этом году станут показательные выступления шестикратного чемпиона мира среди любителей и профессионалов Мирко Гоззоли и двукратной победительницы престижнейшего Blackpool Dance Festival Эдиты Даниуте.

Также в рамках фестиваля состоится командный турнир городов-побратимов: Харькова, Санкт-Петербурга, Москвы, Кишинева и Тель-Авива.

Среди гостей соревнований будет главный тренер харьковского футбольного клуба "Металлист" Мирон Маркевич, отметили организаторы.