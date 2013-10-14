Молодежная сборная Украины по футболу разгромила команду Латвии

Об этом сообщает официальный сайт Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА).

Судьба матча была предрешена уже к 30-й минуте, когда украинцы вели в счете - 3:0. После перерыва гости увеличили разрыв до +4. Хет-трик в этой встрече - на счету форварда ФК "Севастополь" Филиппа Будковского.

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Таким образом, сборная Украины одержала первую победу в групповом турнире из пяти команд. Также в группе с украинцами выступают команды Лихтенштейна, Швейцарии и Хорватии. Две последние и будут основными соперниками украинцев в борьбе за первое-второе места. На данный момент у сборной Украины 1 победа при 1 проражении (от Хорватии - 0:2) и третье место в турнирной таблице. Хорваты и швейцарцы между собой еще не встречались, а в играх с другими сборными набрали максимум очков - 9 и 6 соответственно.