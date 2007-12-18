ФИФА назвала лучшего футболиста 2007 года (фото)

Атакующий полузащитник сборной Бразилии и итальянского "Милана" Кака признан лучшим футболистом 2007 года по версии ФИФА. Вечером 17 декабря бразилец получил "Бриллиантовый мяч" на торжественной церемонии в Цюрихе. Конкурентами Кака были португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси.

В 2007 году Кака помог "Милану" выиграть Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром (10 голов) и лучшим игроком турнира. В августе итальянский клуб завоевал Суперкубок Европы, а 16 декабря выиграл клубный чемпионат мира. В финале "Милан" победил "Боку Хуниорс" (4:2), а Кака забил победный гол.

Второе место по итогам опроса ФИФА занял форвард сборной Аргентины и "Барселоны" Лионель Месси, а третье - атакующий полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. ФИФА определяет лучшего игрока мира, опрашивая главных тренеров и капитанов национальных команд всех стран, входящих в эту организацию.

Лучшей футболисткой 2007 года была признана бразильянка Марта. Специальный приз президента ФИФА получил трехкратный чемпион мира Пеле, а приз за честную игру (Fair Play) - испанский клуб "Барселона".

Лента.ру