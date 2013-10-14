Кличко ответил Задорнову, который сравнил его с пальто на вешалке

Абсолютный чемпион мира по боксу Владимир Кличко ответил сатирику Михаилу Задорнову, почему в бою с Александром Поветкиным "висел" на сопернике, пишет ТСН-Проспорт.

"Здесь вот Михаил Задорнов высказался, что я в этом бою как пальто на вешалку вешался. Но для того, чтобы повесить пальто на вешалку, нужна вешалка. Если ее нет - пальто упадет", - сказал Владимир.

Украинский чемпион отметил, что исходил из действий своего соперника.

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"С другой стороны, если есть вешалка, на ней должно висеть хотя бы то же самое пальто. Это из той же серии, что для того, чтобы танцевать танго, нужны двое. Исходя из того, что делал Поветкин, по-другому действовать в этом бою было просто невозможно. И клинчи - это, кстати, тоже часть бокса", - добавил Владимир.