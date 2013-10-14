Сборная Украины по футболу потеряла двух игроков
14:56, 14 октября 2013Спорт
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Национальная сборная команда Украины по футболу отправилась на матч отборочного цикла чемпионата мира-2014 в Сан-Марино без двух игроков
Украина сыграет без Хачериди
Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.
Главный тренер сборной Михаил Фоменко взял в Сан-Марино 24 футболиста, досрочно отпустив дисквалифицированных на этот матч защитника Евгения Хачериди и полузащитника Тараса Степаненко в свои клубы.
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Сегодня в 20.00 по киевскому времени на стадионе «Серравалле» состоится официальная тренировка сборной Украины.
Как сообщал УНИАН, матч Украина - Сан-Марино состоится 15 октября. Начало игры в 22.00.
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