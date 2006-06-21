Закончился матч Португалия - Мексика
19:11, 21 июня 2006Спорт
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Все мячи были забиты в первом тайме
На стадионе "Ауфшальке Арена" в Гельзенкирхене в последнем матче группы D сборная Португалии со счетом 2:1 обыграла сборную Мексики. Несмотря на поражение, мексиканцы вышли в 1/8 финала чемпионата мира.
Все мячи в этом матче были забиты в первом тайме.
Две сильнейшие команды группы D Португалия и Мексика в плей-офф встретятся с двумя сильнейшими командами группы С – Нидерландами и Аргентиной. Ни португальцам, ни мексиканцам играть с фаворитами чемпионата в первом раунде плей-офф, естественно, не хочется, но от жребия никуда не уйдешь.
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