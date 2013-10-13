Украинская пловчиха выиграла третье золото на этапе Кубка мира

В последний день третьего этапа Кубка мира FINA по плаванию украинская пловичиха Дарья Зевина завоевала третью золотую медаль.

Об этом УНИАН сообщили в Федерации плавания Украины.

Наша пловчиха финишировала первой на дистанции 100 м. на спине. Ее результат - 56,91. Второй приплыла японская спортсменка Саяке Акасе (58.25). Третьей завершила финал рекордсменка и трехкратная чемпионка мира венгерская пловчиха Катинка Хоссу (58.75).

Сегодня Зевина также завоевала бронзу на 400 м вольным стилем. Она финишировала с результатом 4:05.03. Золото завоевала испанка Мелани Коста (4:01.71), серебро – рекордсменка и двукратная чемпионка мира испанка Гарсия Бельмонте (4:04.77).

Главный тренер сборной Украины по плаванию Андрей Сердинов так прокомментировал успех подопечной: «Дарья Зевина – одна из лидеров украинской национальной сборной по плаванию. Благодаря своему профессионализму на соревнованиях в Москве она завоевала три золотые и бронзовую медали".

Четвертый этап Кубка мира FINA по плаванию на короткой воде состоится 17-18 октября в Дубае (ОАЭ). Украину на турнире будут представлять Дарья Зевина и Анна Дзеркаль.