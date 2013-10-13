«Донбасс» прервал безвыигрышную серию

В Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Динамо» принимало донецкий «Донбасс» и уступило – 2:4.

Как сообщает корреспондент УНИАН, этой победой дончане прервали серию из двух поражений подряд.

Счет открыли хозяева площадки, когда на второй минуте Мелешко точно бросил по воротам «Донбасса». Но уже спустя пять минут Уилсон завершил голевым броском комбинацию с участием Виртанена и Подхрадски – 1:1. Причем, в этот момент обе команды играли в неполных составах. А на 15-й минуте Федотенко с подачи Виртанена забил второй гол – 2:1.

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Во втором периоде голы Торяника и Робитайла позволили дончанам увеличить свое превосходство до крупного – 4:1. А в третьем, Мелешко сделал дубль, немного сократив разницу в счете – 2:4.

Таким образом, «Донбасс» одержал десятую победу в сезоне (восьмую – в основное время), набрал 28 очков и переместился с 6-го на 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. Впереди украинского клуба в таблице расположились российские СКА (Санкт-Петербург) и «Динамо» (Москва), а также латвийское «Динамо» (Рига).