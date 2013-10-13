Василий Ломаченко выиграл первый бой на профессиональном ринге

Двукратный олимпийский чемпион украинец Василий Ломаченко в своем дебютном бою на профессиональном ринге завоевал титул интернационального чемпиона WBO, одержав победу над мексиканцем Хосе Рамиресом (25-4, 15 КО).

Об этом сообщает специализированный портал boxingnews.com.ua.

Уже в первом раунде Ломаченко отправил Рамиреса в нокдаун комбинацией с левого по корпусу и короткого правого бокового в голову. Следующие два раунда также остались за украинским боксером, а уже в четвертом Ломаченко нокаутировал Рамиреса отличным ударом левой по корпусу. Отметим, что для Рамиреса это поражение стало первым досрочным проигрышем в его профессиональной карьере.

После боя Ломаченко отметил: «На самом деле моя задача была - пройти все 10 раундов. Я должен был постараться пройти полную дистанцию, но так получилось, что выиграл нокаутом. Рука сама случайно вылетела».

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На вопрос касательно возможности проведения боя с кубинцем Гильермо Ригондо, Ломаченко ответил так: «Ригондо? Это великий боец, он очень силен. Мне нужно провести еще несколько боев перед тем, как драться с таким боксером, как он».

Как сообщал УНИАН, Ломаченко стал первым украинским боксером из команды WSB «Атаманы», дебютировавшем на профессиональном ринге. В ноябре свой дебютный бой в «профи» должен провести еще один олимпийский чемпион Александр Усик.