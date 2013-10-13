Украинец признан лучшим легкоатлетом года в Европе (видео)

Украинец Богдан Бондаренко признан лучшим легкоатлетом Европы в 2013 году. Об этом стало известно во время церемонии награждения Еuropean Аthletics в Таллинне, пишут "Вести".

В 2013 году Богдан выиграл чемпионат мира и «Бриллиантовую лигу» по прыжкам в высоту, установил национальный рекорд (2,41 м).

На 2,41 м Бондаренко взлетал дважды - на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лозанне и на чемпионате мира в Москве. С этим прыжком он стал четвертым спортсменом в истории, которому удалось взлететь выше, чем на 2,40 м, сообщает пресс-служба федерации легкой атлетики. Он несколько раз штурмовал мировой рекорд и был очень близок к успеху.

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Получая награду, Богдан отметил: «Сейчас в секторе для прыжков в высоту выступают очень сильные спортсмены. Каждый из них может установить мировой рекорд, но... Я не буду спать, пока не стану рекордсменом мира».

Лучшей атлеткой признали Зузану Хейнову из Чехии (чемпионка мира на 400 метров с барьерами).

Отметим также , что тренер Богдана и его отец Виктор Бондаренко и наставник Наталии Лупу Анатолий Якимчук получили тренерские награды ЕА, а Наталья Белуха - награду ЕА «Женское лидерство».

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