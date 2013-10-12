«Будівельник» выиграл первый матч сезона

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч прошел с явным преимуществом действующего чемпиона Украины.

«Строители» с самого начала игры завладели преимуществом и уже в первой четверти их перевес составил «+6» - 14:8. В дальнейшем команда, номинально игравшая в гостях, увеличила темп и завершила вторую четверть с перевесом «+14», а в третьей слегка сбавила обороты, выиграв «лишь» «+7». И только заключительную 10-минутку «строители» позволили выиграть оппонентам, да и то, с символическим перевесом в 1 балл.

Лучшим игроком в составе победителей в этой игре стал британский легионер Майка Доунс, набравший 19 очков.

Отметим, что календарь Суперлиги в этом сезоне расписан неравномерно для команд. Так, «Киев» в ходе первого уик-энда уже провел 2 игры, а мариупольский «Азвомаш» - ни одной. Все остальные коллективы на протяжении этих выходных проводят по одной игре.

Уже состоялись четыре игры в рамках первого игрового тура. Кроме столичного дерби состоялись матчи «Химик» (Южный) – «Киев» - 74:63, «ДнепрАЗОТ» (Днепродзержинск) – «Донецк» - 78:94, «Черкаські Мавпи» - «Галичина» (Львов) – 92:90.

Первый тур Суперлиги завершится в воскресенье, 13 октября, матчами «Говерла» (Ивано-Франковск) – «Ферро-ЗНТУ» (Запорожье), «Николаев» - «Одесса», «Кривбасс» (Кривой Рог) – «Днепр» (Днепропетровск).