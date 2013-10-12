Фоменко: сборной Украины, вероятно, придется играть плей-офф

"Накануне поединка мы затрагивали психологическую сторону подготовки. В первой половине игры наши ребята были более зажатыми. К восьмой минуте мы получили две желтые карточки. Они были заведены, и поэтому нам не удалось реализовать то, о чем договаривались...", - цитирует Фоменко "Обозреватель".

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Главный тренер отдельно прокомментировал игру Марко Девича. "Он не сразу вошел в игру, - отметил Фоменко. - Такое бывает в футболе, когда человек выходит на замену. Хотя мы просили ребят, которые не попали в стартовый состав, чтобы они не обижались и не "выключались".

Наставник отметил болельщиков: "В Харькове, как и во всех украинских городах, мы чувствовали себя как дома. Поддержка везде классная! Мы были бы непротив сыграть в Харькове матч плей-офф".

И в завершение Фоменко оценил шансы на будущее: "Мы реалисты, и понимаем, что, вероятно, нам придется играть плей-офф. В этой ситуации от нас уже зависит не все... Нельзя сожалеть о ничьей с Англией. Мы ведь играли не с более слабым соперником. На сегодняшний день, считаю, мы не сильнее Англии".

Как сообщал УНИАН, сборная Украины в Харькове обыграла команду Польши со счетом 1:0. Сборная Англии обыграла сборную Черногории со счетом 4:1.

Таким образом, сборная Англии набрала 19 очков, сохранив за собой первое место в группе. У команды Украины 18 баллов, Черногории - 15, Польши - 13.