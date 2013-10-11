Сборная Украины осталась на втором месте в таблице

В Лондоне завершился матч отборочного цикла Чемпионата мира по футболу-2014, в котором сборная Англии переиграла команду Черногории - 4:1, сохранив за собой первое место в турнирной таблице и преимущество над сборной Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, игра проходила на знаменитом лондонском стадионе "Уэмбли".

Лишь в первом тайме черногорцы смогли на равных противостоять более именитым хозяевам поля, отстояв ничью - 0:0.

После перерыва англичане четырежды поразили ворота соперника. Отличились Руни, Бошкович, Старридж (с пенальти) и... черногорец Таунсенд (автогол). Единственный гол в составе гостей забил Дамьянович.

Таким образом, сборная Англии набрала 19 очков, сохранив за собой первое место в группе. У команды Украины 18 баллов, Черногории - 15, Польши - 13.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сборная Украины в Харькове обыграла команду Польши со счетом 1:0.