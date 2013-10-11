Сборная Украины выиграла у Польши
Ключевой матч группы Н авершился в Харькове победой хозяев поля
В Харькове завершился матч отборочного турнира Чемпионата мира-2014 по футболу, в котором сборная Украины обыграла команду Польши со счетом 1:0.
Как сообщает корреспондент УНИАН, это был ключевой матч в плане распределения мест в турнирной таблице.
Только победа оставляла полякам шансы на продолжение борьбы за путевку на чемпионат мира. Вместе с тем, сборной Украины успешное выступление в Харькове практически гарантировало второе место в группе.
Единственный гол в этой игре в середине второго тайма забил Андрей Ярмоленко.
УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, где можно проследить за всеми основными событиями.
В данный момент продолжается еще один важнейший матч в группе Н, в котором сборная Англии принимает команду Черногории. Пока счет в игре не открыт - 0:0.