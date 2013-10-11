Украина - Польша - 1:0: онлайн

В Харькове проходит матч отборочного цикла чемпионатат мира по футболу-2014, в котором сборная Украины принимает команду Польши. Эта игра является ключевой для украинцев в борьбе за попадание на мировое первенство, которое летом следующего года пройдет в Бразилии.

На данный момент, сборная Украины делит в таблице второе-третье места с командой Черногории, набрав по 15 очков. Лидирует сборная Англии - 16 баллов, а поляки идут на четвертом месте - 13.

Ситуация осложняется тем, что польская команда еще не потеряла шансов на выход в плей-офф и даже на первое место, которое дает прямую путевку в Бразилию. Поэтому, поляки также будут играть на победу. Что касается, сборной Украины, то победа практически гарантирует ей второе место в группе и матчи плей-офф в ноябре. А, с учетом возможной потери очков англичанами, украинцы и вовсе могут претендовать на первое место. Потеря нашей командой очков в матче последнего тура с Сан-Марино крайне маловероятна. Сборная Сан-Марино - явный аутсайдер группы, а первый очный матч команд во Львове завершился разгромом соперника со счетом 9:0.

Изначально в игре в Харькове фаворитом считается украинская команда. После неудачного старта в отборе к ЧМ-2014 команду возглавил Михаил Фоменко и она резко прибавила. Началом выхода из кризиса стала победа над сборной Польши в марте в Варшаве (3:1).

Авторитетная британская букмекерская контора William Hill ставки на победу украинцев в предстоящем поединке принимает с коэффициентом 1.73, в то время как аналогичный показатель на успех сборной Польши составляет сразу 4.80. Вероятность же ничейного исхода оценивается показателем 3.30.

Предлагаем Вашему вниманию онлайн-трансляцию игры.

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд.

Украина: Пятов (гк), Федецкий, Ракицкий, Хачериди, Шевчук, Ротань (к), Степаненко, Эдмар, Ярмоленко, Коноплянка, Зозуля. Запасные: Коваль (гк), Дедечко, Тимощук, Ковпак, Гусев, Селезнев, Безус, Мандзюк, Морозюк, Гай, Девич, Худжамов (гк).

Польша: Боруц (гк) - Войтковяк, Йенджейчик, Глик, Шукала, Блащиковски (к), Клих, Криховяк, Собота, Мариуш Левандовски, Роберт Левандовски. Запасные: Щенсни (гк), Фабиански, Челебан, Василевски, Полански, Вшолек, Зелински, Межеевски, Пешко, Жежничак, Собех, Вавжиняк.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Йенджейчик и Зозуля на первой же минуте матча сошлись едва ли не в рукопашной. Судья ограничился устным предупреждением. Зозуля явно не прав. Ох и жаркий нас ожидает матч...

2. Зозуля идет на таран в штрафной площади соперников, но защитники неприступны как скала. Отбились поляки.

3. И тут же Степаненко грубо нарушает правила в центре поля. Первая желтая карточка!

4. Первая атака поляков - защитники сборной Украины выбивают мяч к центру поля.

5. Эдмар опасно бьет - выше ворот.

6. Мяч практически не задерживается в центре поля. Чувствуется сумасшедший настрой у обеих команд.

8. Еще одно грубое нарушение правил в центре поля - Эдмар получает предупреждение. Пока 0:2 по желтым. Тревожно...

9. Шевчука сбивают у боковой линии. Потенциально опасный штрафной для украинцев.

10. Ротань навешивал, у Ярмоленко удар головой совсем не получился - намного выше ворот.

11. Очередная затяжная атака украинцев - гости внимательны в обороне. Мяч выбивается в аут.

12. Удар Ярмоленко слишком слабый - вратарь легко ловит мяч.

14. Сомнительный оффсайд у Роберта Левандовски. А ведь потенциально очень опасный момент.

16. В очередной раз поляки пытаются забросом мяча верхом вывести Роберта Левандовски один на один с вратарем. Пока защитники украинцев играют уверенно.

18. Днепропетровская комбинация - Ротань навесил со штрафного, Зозуля пробил выше ворот. К тому же, было вне игры.

20. Блащиковски подавал штрафной, но партнер был в оффсайде. Поляки тоже умеют атаковать.

21. Шевчук потерял мяч у ворот соперника, запутавшись в собственных ногах...

22. Собота запорол момент для сборной Польши невнятно пробив по воротам - мимо.

23. Ротань подавал угловой - мяч перелетел через всех и ушел за линию ворот.

25. Поляки вновь пытаются атаковать, но Пятов уверенно забирает мяч в руки.

26. Пока у нас небольшая пауза в игре, кому интересно, "Донбасс" проиграл в матче регулярного чемпионата КХЛ хорватскому "Медвешчаку" - 2:5.

27. Поляки подали угловой и мяч с линии ворот выбил Коноплянка. Было очень опасно.

28. Шевчук в ответной атаке опасно бьет - рядом со штангой.

30. Поляки контролируют мяч в центре поля.

31. Удар Роберта Левандовски - Пятов ловит мяч.

32. Травма у Левандовски - в борьбе с Хачериди. Роберт - пока лучший игрок поляков.

33. Еще одна опасная атака соперника - вновь Пятов на высоте. Поляки в последние минуты явно перехватили инициативу.

34. Ротань подает в штрафную - защитники выбивают мяч.

35. Роберт Левандовски вернулся в игру, повреждение не слишком серьезное.

36. Еще один опасный удар Роберта - мимо ворот.

38. Коноплянку сбили - опасный штрафной для украинцев.

39. Удар Коноплянки - Боруц забирает мяч.

39. Тут же опаснейший ответ поляков - Пятов выбивает мяч на угловой.

40. Поляки продолжили опасно атаковать, но нарушили правила в чужой штрафной.

42. Опасный навес поляков на Блащиковского - защитники выбили мяч.

44. Федецкий навешивал с фланга в штрафную, но мяч вышел за линию ворот.

45. Коноплянка хотел сделать навес в штрафную, но отдал мяч прямо в руки вратарю.

45+1. Судья добавил ко времени первого тайма 1 минуту.

45+1. Угловой на последних секундах для украинцев - поляки отбились.

ПЕРЕРЫВ

Что ж, первый тайм получился крайне осторожным. В принципе, это в стиле Фоменко. Если вспомнить игру месячной давности в Киеве с Англией, то и там украинцы, в основном, были нацелены на надежную игру у своих ворот. Таков принцип тренера в решающих играх - не рисковать. Тем не менее, прибавить стоило бы. В первом тайме были отрезки, когда поляки имели заметное преимущество. И, чего доброго, они могут и попытаться выиграть. Им-то точно терять нечего. А украинцам стоило бы побороться за победу, чтобы в случае осечки англичан рассчитывать на первое место в группе. В общем, хотелось бы более яркой и содержательной игры в атаке.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

46. Федецкий отлично сыграл в защите в опаснейшей атаке поляков на первой же минуте тайма.

47. Еще одна атака поляков - Пятов забирает мяч.

49. Первая атака украинцев после перерыва - Эдмар неудачно сыграл, поляки отбились.

50. Хачериди грубо ошибся в обороне, но поляки оказались не готовы к этому и запороли момент.

51. Поляки подавали штрафной, но защитники заблокировали удар.

53. Поляки пытаются контролировать мяч, но слишком часто ошибаются.

54. Федецкий вбрасывал мяч из аута вблизи ворот поляков - защитники выбили.

55. Третья желтая карточка сборной Украины - Ракицкий грубо сыграл против Блащиковски.

56. Опасный розыгрыш штрафного у поляков, но судья фиксирует вне игры.

58. Много взаимных ошибок команд. Усталость или нервы?...

59. Ярмоленко попытался взбодрить партнеров ударом с дальней дистанции - рядом со штангой.

60. Поляки также атакуют неудачно - Пятов легко забирает мяч.

61. А вот и опаснейший проход и удар Блащиковски - мимо ворот. Но неприятность украинцев подстерегла и здесь - травмирован Хачериди.

62. Замены в обеих командах. У Украины - Девич вместо Зозули, у Польши - Пешко вместо Соботы.

63. Ярмоленко опасно навешивал в штрафную - поляки выбили.

64. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. 1:0

64. Ярмоленко красивым ударом пробил в дальний верхний угол. Минутный взрыв активности сборной Украины, три атаки и гол.

66. Замена у поляков - Глика меняет Межеевски. Но, похоже, запоздалая замена. Не успел Форналик вовремя среагировать на выход Девича.

68. Поляки пытаются атаковать - Пятов безупречен. Психологическое преимущество уже на стороне хозяев поля.

69. В ответной атаке Ярмоленко делал навесную подачу, но Коноплянка не сумел пробить по воротам.

71. Роберт Левандовски пробивал опасный штрафной - выше ворот.

72. В следующей атаке у Левандовски срезается мяч - от ворот.

73. Навес Ярмоленко - защитники выбивают мяч.

74. Опаснейший момент у ворот украинцев. Роберт Левандовски пробил головой из убойной позиции - мимо. Прощает защитников...

76. Ротань подает штрафной - Боруц забрал мяч.

77. Тут же стремительная ответная атака - Блащиковски бьет в сетку, но с другой стороны ворот.

78. Контратака украинцев, но мяч не доходит до Коноплянки. Защитники блокируют пас.

79. Предупреждение Пешко - очень грубо сыграл против Хачериди.

81. Опаснейшая контратака украинцев, но мяч зацепил ногу защитника поляков.

82. Вторая желтая карточка сборной Польши - Шукала нашел Девича.

84. Роберт Левандовски упускает мяч за лицевую линию в потенциально опасном моменте.

85. В ответной атаке Коноплянка не сумел завершить прострел ударом.

86. Поляки теряют очередной момент - защитники берут численностью в борьбе с Левандовски.

87. Девич частично загубил опасный момент. Частично, потому что угловой.

88. Подача углового слишком неточная - мяч летит за лицевую линию.

89. Тут же ответ поляков - мяч летит выше ворот. Между тем, Пятов потерял позицию, был фактически удар по пустым воротам.

90. Замена в составе сборной Украины - Гусев вместо Ярмоленко.

90. Очередной опасный удар Блащиковски - выше ворот.

90+1. Судья добавил 4 минуты.

90+2. Украинцы идут в атаку. Тем самым, красиво убивая время.

90+2. Последняя замена у украинцев - Безус вместо Эдмара.

90+3. Контратака украинцев ничего не принесла - защитники начеку.

90+4 Поляки ничего не могут сделать. Отлично последние минуты проводят хозяева поля.

90+4. Желтая карточка Хачериди - ничего страшного. Всего лишь, пропускает матч с Сан-Марино.

МАТЧ ОКОНЧЕН

Сборная Украины выиграла очень важный матч. Всех с победой!

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.