Названы стартовые составы сборных Украины и Польши

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Федерации футбола Украины, за украинскую сборную будут выступать: Пятов - Федецкий, Ракицкий, Хачериди, Шевчук, Ротань (к), Степаненко, Эдмар, Ярмоленко, Коноплянка, Зозуля.

Запасные: Коваль (гк), Дедечко, Тимощук, Ковпак, Гусев, Селезнев, Безус, Мандзюк, Морозюк, Гай, Девич, Худжамов (гк).

За Польшу: Боруц (гк) - Войтковяк, Йенджейчик, Глик, Шукала, Блащиковски (к), Клих, Криховяк, Собота, Мариуш Левандовски, Роберт Левандовски.

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Запасные: Щенсни (гк), Фабианские, Челебан, Василевски, Полански, Вшолек, Зелински, Межеевски, Пешко, Жежничак, Собех, Вавжиняк.

Как сообщал УНИАН, игра Украина-Польша начнется в 21.00.

Эта игра станет ключевой для украинцев в борьбе за попадание на мировое первенство, которое летом следующего года состоится в Бразилии.

На данный момент сборная Украины делит в таблице второе-третье места с командой Черногории, набрав по 15 очков. Лидирует сборная Англии - 16 баллов, а поляки идут на четвертом месте - 13.

10 октября Федерация футбола Украины и футбольный клуб «Металлист» обратились к болельщикам с просьбой отказаться от пиротехники и баннеров с оскорбительным содержанием на матче Украина–Польша.