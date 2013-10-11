УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Польша

11 октября в Харькове состоится матч отборочного цикла чемпионатат мира по футболу-2014, в котором сборная Украины примет команду Польши.

Как сообщает корреспондент УНИАН, эта игра станет ключевой для украинцев в борьбе за попадание на мировое первенство, которое летом следующего года пройдет в Бразилии.

На данный момент, сборная Украины делит в таблице второе-третье места с командой Черногории, набрав по 15 очков. Лидирует сборная Англии - 16 баллов, а поляки идут на четвертом месте - 13.

Ситуация осложняется тем, что польская команда еще не потеряла шансов на выход в плей-офф и даже на первое место, которое дает прямую путевку в Бразилию. Поэтому, поляки также будут играть на победу. Что касается, сборной Украины, то победа практически гарантирует ей второе место в группе и матчи плей-офф в ноябре. А, с учетом возможной потери очков англичанами, украинцы и вовсе могут претендовать на первое место. Потеря нашей командой очков в матче последнего тура с Сан-Марино крайне маловероятна. Сборная Сан-Марино - явный аутсайдер группы, а первый очный матч команд во Львове завершился разгромом соперника со счетом 9:0.

В предстоящей сегодня в Харькове игре фаворитом считается украинская команда. После неудачного старта в отборе к ЧМ-2014 команду возглавил Михаил Фоменко и она резко прибавила. Началом выхода из кризиса стала победа над сборной Польши в марте в Варшаве (3:1).

Авторитетная британская букмекерская контора William Hill ставки на победу украинцев в предстоящем поединке принимает с коэффициентом 1.73, в то время как аналогичный показатель на успех сборной Польши составляет сразу 4.80. Вероятность же ничейного исхода оценивается показателем 3.30.

Игра Украина - Польша начнется в 21.00. УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча.