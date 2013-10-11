Льюис опроверг информацию о возможном возвращении на ринг

Ранее появилась информацию о том, что британец готов провести бой с одним из братьев Кличко (с Виталием или Владимиром. - ред.), если ему предложат за поединок 100 млн долларов, сообщает ИТАР-ТАСС.

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"Это заявление не соответствует действительности. Я не рассматриваю возможность возвращения на ринг. Конечно, если ко мне обратятся с таким предложением, то я рассмотрю его, но это из области фантастики, такого не произойдет. Сейчас я занят лишь тем, что ищу молодых и перспективных боксеров", - заявил Льюис.

Свой последний бой он провел в 2003 году, победив техническим нокаутом Виталия Кличко.