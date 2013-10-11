Тренер киевского ФК «Арсенал» подал к отставку

Об этом сам специалист сообщил порталу Football.ua.

"Да, я написал заявление. Больше комментировать нечего", — сказал тренер.

На данный момент «Арсенал» занимает 14-е место в чемпионате украинской Премьер-лиги, опережая 15-ю команду из зоны вылета запорожский «Металлург» - на четыре очка.

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В последнем туре УПЛ «канониры» был разгромлены в Донецке «Шахтером» 0:7, а в следующем матче их ожидает встреча с земляками из «Динамо».

Юрий Бакалов работал в системе «Арсенала» с 2005-го года. Тренировал дубль, юношескую команду, был ассистентом главного тренера и дважды возглавлял первую команду.

Отметим, что на официальном сайте ФК «Арсенал» подтверждения этой информации пока нет.