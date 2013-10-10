Тренер сборной Польши: Мы увидели свои ошибки и постараемся их не повторять

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Харькове перед игрой Украина - Польша.

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В частности, Форналик отметил: ”Предыдущий матч с украинцами был важен для нас. Мы проанализировали все свои предыдущие матчи. Мы увидели свои ошибки и постараемся их не допускать”.

На остальные вопросы тренер также отвечал максимально кратко. Так, касательно Мариуша Левандовски, который уже давно не играет на высоком уровне и является достаточно возрастным игроком - 34 года, Форналик сказал: ”Мариуш в очень хорошей форме, это было одной из главных причин. То, что хорошо знает украинских игроков, также повлияло на решение о его вызове в сборную”.

Касательно особенностей игры сборной Украины тренер заявил: ”Мы знаем сильные стороны Украины, а ошибок, которые мы допустили в Варшаве, можно было бы избежать. К сожалению, мы проиграли тот матч, но теперь попробуем выиграть”.

Что же касается решения допустить зрителей на игру, тренер считает: ”Матч состоится с болельщиками, значит, будем играть с ними. Нам жалко, что не будет наших болельщиков, потому что они хорошо поддерживают команду”.

Как сообщал УНИАН, матч отборочного цикла ЧМ-2014 Украина - Польша состоится 11 октября в Харькове.

Справка УНИАН. 27 сентября Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение наложить санкции на сборную Украины по футболу в виде проведения одного матча без зрителей (Украина - Польша 11 октября в Харькове), а также оштрафовал ФФУ на 45 тыс. швейцарских франков и дисквалифицировал стадион «Арена-Львов» вплоть до начала отборного цикла Чемпионата мира 2018 года. Санкции были применены на основании отчета организации FARE (Футбол против насилия и расизма в Европе), которая отмечала, что в ходе игры 6 сентября во Львове (Украина - Сан-Марино, 9:0) болельщики сборной Украины оскорбляли на расовой почве игрока украинской сборной Эдмара (натурализованного бразильца), а также вывесили баннер неонацистского содержания.

3 октября Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) официально объявила о приостановке решения о санкциях в отношении сборной Украины, принятых 27 сентября 2013 года, из-за поданной апелляции ФФУ.