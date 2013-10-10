Коморовский не приедет на футбол в Харьков

Об этом корреспонденту УНИАН в Варшаве сказала сегодня пресс-секретарь Президента Польши Йоанна Тшаска-Вечорек.

Она напомнила, что главу Польского государства в Харьков пригласил Президент Украины Виктор Янукович во время их последней встречи в польском Кракове в понедельник, 7 октября.

"Господин Президент, конечно, поблагодарил за это приглашение, но из-за других планов это (визит в Украину) не будет возможен", - сказала пресс-секретарь.

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Тшаска-Вечорек также отметила, что главы Польши и Украины довольно часто встречаются, напомнив, что, кроме последней встречи, они в сентябре виделись в Нью-Йорке.

"Эти встречи частые и президенты будут на связи", - добавила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, 11 октября в Харькове состоится отборочный матч к финальной части Чемпионата мира по футболу между сборными командами Польши и Украины. Находясь в Кракове, Янукович пригласил Президента Польши прибыть в Харьков и вместе посетить этот матч.

Харьковский губернатор Михаил Добкин 9 октября сказал, что окончательного подтверждения информации о приезде президентов Украины и Польши нет, но подготовка к приезду первых лиц ведется.

Сегодня стало известно, что Янукович завтра посетит матч между национальными сборными командами Украины и Польши.

Как сообщил УНИАН информированный источник, ожидается, что Янукович прибудет в Харьков перед самим матчем, который начинается в 21:00.