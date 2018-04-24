Сборная Украины: два шага до Рио

Перед последними двумя турами отборочного турнира ЧМ-2014 в группе Н на завоевание первого места и прямую путевку на ЧМ, а также на второе место (право сыграть в плей-офф) претендуют почти в равной степени четыре команды. У сборной Англии сейчас 16 очков, Украины и Черногории – по 15, Польши – 13. Во многом, все зависит от календаря игр, который непрост для всех. Но, если англичане, к примеру, проводят два тяжелых матча (с Черногорией и с Польшей), а поляки, кроме сборной Англии, встречаются также с украинцами, то наша команда в заключительном туре играет с явным аутсайдером Сан-Марино, в то время как черногорцы – с весьма скромными по своему потенциалу футболистами Молдовы.

В общем, календарь, с учетом того, что украинцы играют с поляками дома, для подопечных Михаила Фоменко более чем удобный. И задача набрать максимум очков – 6 – вполне реальна. В случае двух побед украинцы гарантируют себе второе место и плей-офф, а при условии потери очков англичанами, что также вполне реально, команда вообще может занять первое место в группе и прямиком классифицироваться в Бразилию.

Победить или не проиграть

Домашняя игра месячной давности с командой Англии была очень показательной. Вряд ли кто-то упрекнет подопечных Фоменко в нежелании выиграть этот матч. Вместе с тем, это был предельно осторожный поединок, где главным для каждого из соперников было не проиграть. Красивого футбола мы насмотрелись в Варшаве и, затем, в Подгорице, где украинцы разгромили черногорцев - 4:0. Теперь же во главу угла поставлен результат. Нет никаких сомнений, что Михаил Фоменко намерен выиграть матч с Польшей.

Однако не стоит забывать, что в борьбе за первое место не все зависит от нас, тогда как в споре за второе между ничьей и победой над поляками практически нет разницы (если не рассматривать маловероятный вариант с поражением англичан от Черногории). А вот если мы полякам проиграем, реальных шансов даже на вторую строку почти не останется. В этом случае, ожидать от команды атакующей игры явно не стоит. А если, к примеру, в середине второго тайма счет на табло будет равным, то риск со стороны тренерского штаба украинцев и вовсе сведется к минимуму. Это как раз в стиле Фоменко – точно так было в игре с Англией. Возможно, это будет расценено и как отказ от борьбы за первое место, но ведь, когда прошлой зимой новый тренер согласился принять сборную, и о втором месте в группе никто даже не мечтал.

Любопытно, что игроки сборной проявляют полную солидарность с тренером, что немаловажно в такой ответственный момент. Впрочем, о кардинальном изменении психологического климата в команде, с приходом Фоменко, говорилось уже немало. Лишнее подтверждение тому – слова одного из лидеров команды, полузащитника Олега Гусева накануне игры с поляками: «В Харькове будет полный стадион, там хорошо умеют болеть за родную команду. Трибуны будут гнать нас вперед, а там уже все будет зависеть от того, как мы выполним тренерскую установку. Кого можно выделить в составе сборной Польши? У них хорошее нападение с Левандовски на острие атаки. Победить Польшу можно за счет командных действий, настроя на борьбу и самоотдачи. Самое главное — выполнить тренерский замысел».

Кроме того, по-спортивному злой Гусев явно не доволен нынешним положением команды в турнирной таблице: «Вспоминая турнирную дистанцию, думаю, что именно мы больше всего заслуживаем занимать первое место в группе. Мы хорошо сыграли со всеми своими непосредственными соперниками, за исключением поражения от Черногории в Киеве. На выезде мы обыграли и черногорцев, и поляков. Те же англичане дважды сыграли с нами вничью. Наверное, больше всего нас подкосила ничья с Молдавией. Если бы добавить эти два очка, мы уже были бы лидерами. Но мы своими возможностями не воспользовались, а Англия обыграла Молдавию. Поэтому нам надо теперь настраиваться на важнейший матч с Польшей и ждать приятных новостей из Англии».

«Динамо» – в опале

Олег Гусев – не только один из лидеров сборной, но и киевского «Динамо». Команды, переживающей в этом сезоне глубочайший кризис. И победу киевлян со счетом 9:1 над донецким «Металлургом» можно скорее воспринять как исключение из правил. Хотя, многие рассматривают именно эту игру как начало выхода из кризиса. Тем не менее, накануне игр сборной очень популярно мнение, что на время кризиса в «Динамо» Фоменко стоило бы вообще отказаться от услуг представителей этого клуба. Впрочем, это слишком поверхностный взгляд. Кроме того, других достойных футболистов, способных заменить сразу всех киевлян, у нас пока нет.

На сей раз Фоменко вызвал в сборную пять динамовцев, но реальные шансы выйти в стартовом составе имеют лишь трое из них – Хачериди, Гусев и Ярмоленко. И если кто-то ждет от них блеклой игры, то стоит посмотреть на ситуацию от обратного. Быть может, матчи за сборную станут для них глотком свежего воздуха, они не могут дождаться этих матчей, чтобы наконец-то сменить обстановку, окунуться в атмосферу хорошего настроения и больших ожиданий, чтобы, в конце концов, хоть немного отдохнуть от накопившегося эмоционального груза. Да и шанс сыграть на ЧМ предоставляется далеко не каждому. Для того же Гусева (а еще – для игроков других клубов – Тимощука, Шевчука, Ротаня, Эдмара) этот шанс – скорее всего, последний.

В то же время, Андрей Ярмоленко предпочитает не зацикливаться на теме неудачных выступлений своей клубной команды: «У «Динамо», с учетом еврокубков, плотный график игр. И нужно постоянно смотреть вперед. Я думаю, что рано или поздно, кризис мы обязательно преодолеем. Главное, сейчас, всем успокоиться, не паниковать». Что уж говорить о том, что в сборную игрок приехал с совершенно новыми мыслями и ожиданиями. Теми, с которыми он покидал команду месяц назад, после игр с Сан-Марино и Англией.

Любопытно, что сам Михаил Фоменко предпочитает не акцентировать внимание на «динамовском» вопросе. В общем, силу динамовцев в составе сборной болельщики сумеют оценить сами. Уже 11 октября, в Харькове.

Польский вопрос

Расклады в группе сейчас таковы, что сборная Польши, пусть и занимает 4-е место, отставая от лидера группы на 3 очка, продолжает реально претендовать даже на первое место. Таким образом, против команды Фоменко выйдет мотивированный и злой соперник. И в этом ситуация перед харьковской игрой с точностью до наоборот повторяет обстановку накануне мартовской игры в Варшаве. Теперь уже Украина выступает в статусе фаворита, теперь уже от поляков никто ничего не ждет. А это очень опасная ситуация для команды Фоменко.

Решение ФИФА пустить болельщиков на трибуны стадиона в Харькове после скандала с FARE, безусловно, стало крайне важным. Но переполненный стадион – это не только поддержка, но и огромное давление на команду хозяев. Трибуны погонят ее вперед, не думая о том, что игра первым номером никогда не была козырем сборной Украины. Команда умеет играть на ошибках других, но теперь соперник попытается взять украинцев их же оружием. Терять ведь полякам нечего. Если для нас даже ничья не станет крахом надежд, то у гостей шансы на попадание в Бразилию останутся только в случае победы.

Здесь, в первую очередь можно вспомнить даже не бахвальство самих поляков, а осторожность Фоменко. Его фразы, которые уже стали едва ли не знаменитыми: «Поляки очень на нас обиделись за то поражение. Коль у них есть шанс, они попытаются отыграться, отомстить».

Сами поляки также всячески демонстрируют уверенность в своих силах. В частности, тренер «Кадры» Вальдемар Форналик признает: «Тот матч сложился для нас очень неудачно. Он до сих пор стоит перед глазами. Мы пропустили быстрые голы и, по сути, та игра началась для нас при счете 0:2. Предстоящий матч можно назвать для нас реваншем. Перед каждым матчем на команды оказывается сильное давление, но сегодня речь идет о двух важнейших играх. В конце концов, встреча с Украиной может подарить нам шанс попасть в «стык».

Шансы на первое-второе

Стоит ли надеяться на осечку сборной Англии в домашних поединках с Черногорией или Польшей? Надеяться, наверное, стоит, но закладываться на то, что подопечные Ходжсона не возьмут в этих матчах максимум очков, было бы слишком самонадеянно. Все-таки, Англия дома и в гостях – две разные команды. Атмосфера «Уэмбли» действует на хозяев по-особенному. Публика здесь требовательная, и потому на этой арене англичане не позволяют себе играть вторым номером, как это зачастую происходит на выезде. Англия давит на соперника и навязывает ему свою волю. И только самые сильные способны выдержать это давление.

Кадровый вопрос тоже складывается в пользу родоначальников футбола. Если перед матчем в Киеве травмы выкосили у них едва ли не полсостава, то теперь и Руни поправился, и Старридж восстановился, и Уэлбек снова в строю. Таким образом, у Ходжсона появляются варианты не только для стартового состава, но и для усиления игры со скамейки запасных.

При всем этом не стоит забывать, что в текущем отборочном цикле Англия побеждала только Молдавию и Сан-Марино, тогда как со всеми остальными сыграла вничью. Не это ли говорит об уязвимости команды Ходжсона? Не это ли свидетельство того, что с нынешней сборной Англии можно и нужно играть? Не это ли шанс для Украины на первое место? Пускай совсем небольшой, но он все-таки есть.

...На данный момент самым реальным для нашей сборной остается второе место в группе с последующей перспективой сыграть матчи плей-офф. Впрочем, забегать вперед не будем. Лучше поглядим на расклады букмекеров в предстоящей в Харькове игре и лишний раз восхитимся авторитетом команды Фоменко. Во всяком случае, в глазах аналитиков букмекерских контор. Так, авторитетная британская William Hill ставки на победу украинцев в предстоящем поединке принимает с коэффициентом 1.73, в то время как аналогичный показатель на успех сборной Польши составляет сразу 4.80. Вероятность же ничейного исхода оценивается показателем 3.30. А, значит, – все в наших руках. Остается оформить бумажное преимущество на деле...

Кирилл Стадниченко