Кличко попал в рейтинг самых скучных боксеров современности

Владимир Кличко попал в рейтинг самых скучных боксеров планеты, который составил The Guardian.

"Вы видели бой боксера-тяжеловеса Владимира Кличко в субботу? Тогда вам, должно быть, было очень скучно", - пишет издание.

Лидером списка скучных боксеров стал чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший.

За ним следуют суперчемпион WBA в легчайшем весе Ансельмо Морено и суперчемпион WBA в среднем весе Андре Уорд. Также издание включило в рейтинг Теренса Кроуфорда, Гильермо Ригондо, Девона Александера, Чэда Доусона, Карлоса Молину, Бернарда Хопкинса, Ричарда Абриля и Мигеля Васкеса.

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Владимир Кличко в рейтинге занял десятое место.

"Кличко ноукаутирует соперников не потому, что это для него - приоритет, а просто потому что сильно бьет, - пишет The Guardian. - Этот боксер победит точно также, как и на предыдущем бое: вам приходится несколько раундов смотреть на эту монотонную работу, а радость у вам приходит не от того, что вы дождались нокаута, а скорее как облегчение, что бой заканчивается".

Как сообщал УНИАН, 5 октября в Москве завершился бой за титул чемпиона мира по боксу, в котором украинец Владимир Кличко победил россиянина Александра Поветкина в бою, продлившемся все 12 раундов - по очкам. Украинец защищал в этом бою титулы чемпиона сразу по четырем версиям - WBA, WBO, IBF и IBO.