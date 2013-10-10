ФФУ просит болельщиков оставлять баннеры и пиротехнику дома

Федерация футбола Украины и футбольный клуб «Металлист» просят болельщиков отказаться от пиротехники и баннеров с оскорбительным содержанием на матче Украина – Польша, который состоится 11 октября на стадионе в Харькове.

Соответствующее обращение к болельщикам размещено на официальном сайте «Металлиста».

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«Федерация футбола Украины и ФК «Металлист» убедительно просят вас отказаться от использования пиротехники, не бросать посторонние предметы на поле, уважительно относиться к участникам игры, не проносить баннеры с оскорбительным содержанием. Не забывайте, что рядом с вами на стадионе находятся пожилые люди, женщины и дети. На стадионах нашей страны нет места проявлению расизма и ксенофобии!», - говорится в обращении.

В «Металлисте» также обратили внимание болельщиков на то, что на матче Украина - Польша будут предприняты повышенные меры безопасности, в частности, по осуществлению контроля допуска на стадион.

«В связи с этим просим вас проходить на территорию стадиона заблаговременно - вход на стадион открывается за 2 часа до начала матча - в 19:00», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 11 октября во время футбольного матча сборных Украины и Польши, который состоится на стадионе «Металлист», будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. По словам председателя Харьковской облгосадминистрации Михаила Добкина, вокруг стадиона будут организованы три кольца безопасности, а перед входом на «Металлист» будут проверяться личные вещи болельщиков.

Губернатор отметил, что организаторы матча приложат максимум усилий, чтобы предотвратить любые возможные провокативные действия на стадионе «Металлист».

Губернатор напомнил, что санкции ФИФА после матча во Львове со сборной Сан-Марино не отменены, а только приостановлены. Он призвал болельщиков максимально толерантно вести себя на стадионе и отказаться от оскорбительных баннеров, скандирований и использования файеров.

Справка УНИАН. 27 сентября Дисциплинарный комитет ФИФА принял решение наложить санкции на сборную Украины по футболу в виде проведения одного матча без зрителей (Украина - Польша 11 октября в Харькове), а также оштрафовал ФФУ на 45 тыс. швейцарских франков и дисквалифицировал стадион «Арена-Львов» вплоть до начала отборного цикла Чемпионата мира 2018 года. Санкции были применены на основании отчета организации FARE (Футбол против насилия и расизма в Европе), которая отмечала, что в ходе игры 6 сентября во Львове (Украина - Сан-Марино, 9:0) болельщики сборной Украины оскорбляли на расовой почве игрока украинской сборной Эдмара (натурализованного бразильца), а также вывесили баннер неонацистского содержания.

3 октября Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) официально объявила о приостановке решения о санкциях в отношении сборной Украины, принятых 27 сентября 2013 года, из-за поданной апелляции ФФУ.