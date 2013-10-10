Льюис согласился драться с Кличко за $ 100 миллионов

48-летний Льюис находился в Москве в качестве гостя на поединке между россиянином Александром Поветкиным и украинцем Владимиров Кличко. Британец не сказал, кто именно предложил ему деньги.

Льюис рассказал, что попросил удвоить гонорар. Если сумма будет увеличена до 100 миллионов долларов, то британец готов выйти на ринг весной 2014 года. Льюис добавил, что ему по силам повторить достижение американца Джорджа Формана, который вернул себе звание чемпиона мира в 48 лет, сообщает Lenta.ru.

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В последний раз Льюис выходил на ринг в июне 2003 года. Тогда в Лос-Анджелесе британец победил Виталия Кличко. После боя некоторое время ходили разговоры о реванше, но повторный поединок так и не состоялся. А в 2004 году Льюис объявил о завершении карьеры.

The Daily Mail отмечает, что российские промоутеры хотят организовать бой-реванш между Льюисом и Кличко-старшим. Однако сам британец заявил, что ему был бы более интересен поединок с Владимиром Кличко.

Если Льюис получит даже 50 миллионов долларов за бой, то этот гонорар станет рекордным в истории бокса. Действующий рекорд принадлежит американцу Флойду Мейуэзеру, который за поединок с мексиканцем Саулем Альваресом в 2013 году заработал 41,5 миллионов долларов.

За свою карьеру Леннокс Льюис провел 44 боя, выиграв 41 (32 — нокаутом). Дважды британец оказывался в роли проигравшего, а еще один поединок завершился вничью.