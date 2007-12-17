Ахметов торгуется с ”Манчестер Сити” за Кастильо

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" предложил донецкому "Шахтеру" 1 млн. евро за аренду мексиканца Нери Альберто КАСТИЛЬО. Об этом в интервью телеканалу "Украина" сообщил президент ФК "Шахтер" Ринат АХМЕТОВ.

"Нам поступило предложение от "Манчестер Сити", где речь идет об аренде на 1 год. За это нам предлагают 1 млн. евро и право выкупа", - сказал он.

Р.АХМЕТОВ пояснил, что если А.КАСТИЛЬО подойдет англичанам, "они заплатят нам через год 19 млн. евро, не подойдет – они нам вернут его обратно, и скажут: делайте с ним, что хотите".

"В этой ситуации "Манчестер Сити" ничем не рискует, а нам это предложение не подходит. Мы ответили категорическим отказом", - отметил Р.АХМЕТОВ.

Он добавил, что "мы им сделали встречное предложение: 1 год аренды – 5 млн. евро, и у вас нет никакого опциона, то есть права выкупа".

"Что это значит? Это значит, что если у КАСТИЛЬО пойдет игра, как у ЭЛАНО в этом году (бразилец Элано БЛУМЕР летом перешел в "Манчестер Сити" из "Шахтера" за 8 млн. фунтов стерлингов - УНИАН), то через год мы будем решать, вернуть его к нам в "Шахтер" или продать", - подчеркнул президент "Шахтера". При этом он акцентировал, что цена на КАСТИЛЬО "может быть и 20, и 30, и 40, и 50 млн. евро". "И все вырученные деньги получит футбольный клуб "Шахтер", - указал Р.АХМЕТОВ.

На вопрос, достигнута ли окончательная договоренность с "Манчестер Сити" относительно судьбы КАСТИЛЬО, Р.АХМЕТОВ ответил: " Нет, мы еще не договорились, у нас переговорный процесс. Но я не исключаю, что мы договоримся".

Справка УНИАН. Донецкий "Шахтер" подписал контракт с мексиканцем Нери Альберто КАСТИЛЬО 31 июля 2007 года. Сумма трансфера за 23-летнего футболиста составила 20 миллионов евро. Контракт рассчитан на 5 лет и вступил в силу 1 августа 2007 года. Значительную часть своей карьеры Н.КАСТИЛЬО посвятил греческому "Олимпиакосу", за который отыграл 7 сезонов.