Александр Усик проведет первый бой на профессиональном ринге в Киеве

Украинский боксер Александр Усик свой первый бой на профессиональном ринге проведет в Киеве 9 ноября.

Об этом УНИАН сообщали в промоутерской компании К2, клиентом которой является спортсмен.

В интервью пресс-службе К2 Усик заявил: "Сейчас я интенсивно готовлюсь к своему профессиональному дебюту, который состоится 9 ноября в киевском Дворце спорта. Тем не менее, я не могу не поддержать своего друга, брата Васю Ломаченко. В пятницу я вылетаю в Лас-Вегас. Я уверен, что это будет зрелищный поединок".

Отметим, что 12 октября в Thomas & Mack Center в Лас-Вегасе (штат Невада) двукратный Олимпийский чемпион Василий Ломаченко проведет свой первый поединок в качестве профессионала против мексиканца Хосе Рамиреса.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Усик объявил о переходе в профессиональный спорт и подписал свой первый контракт - с промоутерской компанией братьев Кличко К2. В любительском боксе украинец покорил все вершины, став чемпионом Европы, мира и Олимпийских игр.