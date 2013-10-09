У Поветкина передумали подавать апелляцию на судейство боя с Кличко

Команда боксера-супертяжеловеса Александра Поветкина не будет подавать апелляцию на работу пуэрториканского рефери Луиса Пабона, обслуживавшего бой россиянина с украинцем Владимиром Кличко. Об этом сообщил организатор поединка, глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, передает ИТАР-ТАСС.

"Да, действия рефери были ниже среднего, - отметил Рябинский. - И это мягко сказано. Но мы не будем подавать апелляцию. Сейчас это будет выглядеть неправильно. Бой состоялся. В нем Володя оказался сильнее. Мы это с Сашей обсуждали. Апелляции сейчас будут выглядеть как махание кулаками после драки".

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Кличко победил Поветкина по очкам, защитив титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации / WBA/, Междунадодной боксерской федерации /IBF/, Всемирной боксерской организации /WBO/ и Международной боксерской организации /IBO/. Счет на судейских записках составил 119-104, 119-104, 119-104 в пользу украинца. Бой состоялся 5 октября в Москве на ринге спорткомплекса "Олимпийский".