ФК Барселона хочет открыть детскую футбольную академию в Сумах

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь председателя Сумской облгосадминистрации Любовь Карпенко.

«На территории стран СНГ такой проект «Барселона» реализует впервые, потому что существуют четкие требования, которым не все отвечают. По мнению испанцев, реализовать проект в Сумской области будет проще, поскольку инфраструктура центра совсем новая», - сказала пресс-секретарь.

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Она также отметила, что, по словам председателя Сумской ОГА, председателя областной федерации футбола Юрия Чмыря, спортивная инфраструктура сумского футбольного центра, в частности поля, уже отвечает европейским стандартам.

«С этим согласилась испанская делегация, которую возглавлял директор департамента по открытию академий ФК «Барселона» Реес Альгвасил Монтесинос», - подчеркнула Карпенко.

В свою очередь губернатор Сумской области написал на своей странице в Фейсбуке, что открытие европейской футбольной академии в Сумах – это «достаточно серьезный шаг в жизни региона».

«С этого момента можно начинать отсчет времени официальной аккредитации футбольного центра «Барса» мировым клубом «Барселона». Очень рад за сумских детей - на их игру смотрели гранды мирового футбола. Уверен: для ребят - это шанс попасть в большой футбол!», - написал Чмырь.

Губернатор отметил готовность испанской стороны начать в Сумской области масштабную работу по открытию футбольной академии и сразу создавать все по европейским критериям.