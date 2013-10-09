Новым символом ФК "Карпаты" стал красно-черный флаг

Новым символом львовского футбольного клуба "Карпаты" стал красно-черный флаг.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на официальном сайте клуба.

В документе отмечается, что такое решение принято с целью подъема патриотических настроений среди болельщиков.

"Как известно, на трибунах стадиона «Украина», домашней арене «Карпат», кроме традиционных зелено-белых флагов и государственных сине-желтых, у болельщиков львовской команды в особом почете красно-черные цвета, которые символизируют чествование героев, память об их победах, безграничную волю к борьбе и победе. В то же время, как засвидетельствовали события в прошлом месяце, едва ли не все проявления патриотизма на трибунах украинских стадионов оказались вне закона. Национальная Федерация называет «инцидентами» развертывание красно-черных флагов, возгласы «Бандера, Шухевич – Герои Украины!», скандирование «Свободу честным!» и прочее, видя в этом возможный предмет для дальнейших дисциплинарных санкций. При таких обстоятельствах, когда определенные силы пытаются заставить болельщиков ходить на футбольные матчи серым безмолвным строем, ФК «Карпаты» не может и не имеет права закрывать на это глаза. Отныне красно-черный флаг приобретает официальный статус в символике футбольного клуба «Карпаты», поэтому его появление на трибунах во время матчей «львов» будет приветствоваться еще более восторженно", - отмечается в заявлении.

В клубе напомнили, что красно-черные цвета «использовались львовянами в сезонах 1996/1997 лет, также футболисты «Карпат» надевали красно-черную амуницию на финал Кубка Украины в 1999 году, когда играли против киевского «Динамо». Наконец, в 2010 году цвета вернулись в виде резервной формы ФК «Карпаты».

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Со следующего чемпионата игроки «Карпат» вновь будут выступать в официальных матчах в красно-черной полосатой форме наравне с зелено-белой, сейчас продолжается работа над дизайном и изготовлением такого комплекта формы.

"Для тех же, кто считает использование патриотической символики «политикой», которой не место на трибунах, сообщаем: такая атрибутика никоим образом не противоречит спортивному характеру соревнований, а наоборот создает соответствующее настроение среди зрителей, нацеливает игроков на борьбу, прививает патриотизм к родной земле, уважение к самоидентичности, национальной памяти, этим лишь усиливая вес миссии футбола как мощного социального явления. Наш клуб никогда и ни при каких обстоятельствах не откажется от того, чем гордились наши деды и родители, а теперь гордимся мы, галичане – нашей самобытностью, этническим колоритом, несокрушимым духом борьбы", - заявили в ФК «Карпаты».

Как сообщал УНИАН, скандал вокруг символики, которая используется львовскими болельщиками, вызвала организация FARE («Футбол против расизма в Европе»). По данным организации, во время матча отборочного турнира ЧМ-2014 Украина - Сан-Марино, который проходил во Львове, болельщики зажигали файеры, использовали баннеры неонацистского содержания и оскорбляли на расовой почве игрока сборной Украины Эдмара (натурализованного бразильца).

Принимая во внимание доклад FARE, ФИФА ввела санкции относительно сборной Украины и Федерации футбола Украины - штраф в размере 45 тыс. швейцарских франков, дисквалификация "Львов Арены" (где проходил матч Украина - Сан-Марино) до начала отборочного турнира ЧМ-2018 и проведение одной игры (Украина - Польша, 11 октября в Харькове) без зрителей. Впоследствии эти санкции были приостановлены. Матч Украина - Польша состоится в присутствии болельщиков.