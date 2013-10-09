Тренер поляков намерен взять реванш за поражение от украинцев в Варшаве

Главный тренер сборной Польши по футболу Вальдемар Форналик уверен, что его команда сможет победить украинцев.

Об этом он сказал журналистам в преддверии вылета в Харьков для участия в отборочном матче ЧМ-2014 со сборной Украины, сообщает сайт dynamo.kiev.ua со ссылкой на польские СМИ.

Наставник дал понять, что намерен взять реванш за поражение от украинцев в Варшаве (1:3), рассчитывая воспользоваться знаниями о сопернике опытного полузащитника «Севастополя» Мариуша Левандовского.

В частности, Форналик заявил: «Давление ощущается перед каждой игрой, но теперь оно ещё больше, поскольку предстоят два ответственных матча. Исход встречи с Украиной может дать нам шанс. Все помнят последний неудачный матч с украинцами, и сейчас мы просто должны победить - это самое важное - и, конечно, это будет определённым реваншем".

На вопрос, за счет чего поляки могут обыграть украинскую команду, тренер отметил: "Мы обязаны выступить на пределе своих способностей и должны сыграть намного лучше в обороне. Мы продолжаем искать новых защитников, и я до сих пор не знаю, кто будет играть с Украиной, пока я наблюдал игроков на тренировках".

Также Форналик специально отметил игрока, выступающего в клубе украинского чемпионата "Севастополь", Мариуша Левандовского: "Что касается Мариуша, он был вызван, потому что у нас есть проблемы на этой позиции. Также это обусловлено тем, что по большому счёту Мариуш играет за свой клуб в каждом матче. Конечно, он знает украинцев, и это даёт нам дополнительное преимущество".

Как сообщал УНИАН, матч отборочного турнира к чемпионату мира-2014 Украина - Польша состоится в Харькове в пятницу, 11 октября.