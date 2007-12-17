Паоло Мальдини прощается с футболом

Капитан "Милана" Паоло Мальдини объявил о своем намерении по окончании сезона завершить профессиональную карьеру.

Как сообщает официальный сайт УЕФА , о своем решении 39-летний ветеран объявил после победы "Милана" над "Бока Хуниорс" (4:2) в финале клубного чемпионата мира в Японии. "Я очень ценю эту победу, потому что играть в такой великой команде в 39 лет чрезвычайно сложно", - сказал Мальдини после завоевания своего 26-го трофея в красно-черной форме.

"Этот клуб всегда давал мне возможность бороться за самые значительные награды, и сегодня я испытываю удовлетворение от проделанной работы. Я могу попрощаться с футболом без сожалений или грусти. В ходе своей карьеры я добился всего, чего только мог пожелать", - добавил рекордсмен сборной Италии по числу проведенных на международной арене матчей, которых на его счету до последнего поединка в 2002 году накопилось 126.

За свою карьеру, которая стартовала в 1985 году, Мальдини поднимал над своей головой пять Кубков чемпионов. В последний раз это случилось в мае, когда "россонери" в финале Лиги чемпионов со счетом 2:1 одолели в Афинах "Ливерпуль". К 23-му сезону на "Сан-Сиро" в активе Мальдини накопилось 604 матча в серии А. На его счету 28 забитых в чемпионате Италии мячей и семь завоеванных скудетто. Помимо этого, Мальдини пять раз выигрывал Суперкубок УЕФА, завоевал четыре Суперкубка и один Кубок Италии, параллельно принеся "Милану" три титула сильнейшего клуба планеты. Майку с третьим номером в клубе намерены зарезервировать для одного из сыновей Мальдини, старший из которых сегодня успешно защищает цвета молодежной команды "Милана".

"Я горд быть частью клуба, который регулярно выигрывает что-то важное, - продолжил Мальдини. - В июне следующего года я закончу играть, однако до того момента я буду наслаждаться каждым матчем, даже несмотря на боли в колене. Пересматривать решение о завершении карьеры я не намерен". "Сегодня Мальдини доказал, насколько великим чемпионом он является, - добавил тренер "россонери" Карло Анчелотти. - Ему 39, а он с легкостью вернулся в состав и занял место на левом фланге. Это говорит о нем, как о личности. Такие игроки добавляют уверенности всей команде".