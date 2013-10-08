Кличко удивлен, что Поветкин продержался 12 раундов

Российский боксер Александр Поветкин удивил украинца Владимира Кличко тем, что сумел продержаться все 12 раундов и не позволил закончить бой досрочно.

Об этом сообщает специализированный портал boxingnews.com.ua.

В частности, Кличко-младший заявил: "Я отстоял все свои чемпионские титулы в бою с достойным соперником, который продержался все 12 раундов, чем меня, честно говоря, удивил. Но с другой стороны - не могу сказать, что так уж сильно расстроен тем, что не закончил бой досрочно. Зачем выигрывать нокаутом у Поветкина в Москве? (Смеется.) Чтобы расстраивать хозяев? Впрочем, и без нокаута я всем все доказал".

Что касается манеры боя, во время которого украинец часто входил в клинч, он отметил: "С другой стороны - а зачем Александр делал для этого все? Он слишком низко наклонялся - потому и создавалось впечатление, что я на него наваливаюсь. Нет, скажу еще раз, специалисты, мнение которых я уважаю, говорят, что по итогам боя с Поветкиным всем все ясно. И счет судейских записок – тому свидетельство. Извините, уважаемые критики, я ведь не пропустил ни одного удара - кроме одного, который прошел по касательной (он и оставил синяк). Не было в ходе боя ситуаций, чтобы я потерял контроль над поединком. Кто разбирается в боксе и объективно оценивает – тем это очевидно. Остальным же все равно ничего не докажешь".

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Что касается возможного матча-реванша с Поветкиным, Кличко отметил: "Всерьез о матче-реванше можно было бы говорить, если бы по итогам этого боя оставались какие-то вопросы. Как, например, после поединка Виталия с Ленноксом Льюисом. Конечно, никогда не говори «никогда». Но в ближайших планах такого точно нет. Слишком велика очередь из претендентов. По самым разным версиям. Обязательные защиты титула никто не отменял ведь".

Как сообщал УНИАН, Владимир Кличко защитил титул чемпиона мира по боксу по четырем версиям 5 октября в Москве, выиграв у россиянина Александра Поветкина по очкам единогласным решением судей.