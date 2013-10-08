У Поветкина потребуют дисквалифицировать рефери боя с Кличко

Команда Александра Поветкина потребует дисквалификации пуэрториканского рефери Луиса Пабона. Об этом сообщил представитель российского боксера Дмитрий Иванов, сообщает ИТАР-ТАСС.

Пабон обслуживал поединок между Поветкиным и украинцем Владимиром Кличко, который состоялся в Москве 5 октября.

Кличко победил Поветкина по очкам, защитив титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации / WBA/, Международной боксерской федерации /IBF/, Всемирной боксерской организации /WBO/ и Международной боксерской организации /IBO/. Счет на судейских записках составил 119-104, 119-104, 119-104 в пользу украинца.

Украинец остерегался боксировать с Поветкиным на ближней дистанции, постоянно хватая россиянина за шею, что вызвало возмущение у болельщиков и специалистов. Кроме того, Кличко несколько раз толкнул Поветкина.

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"Мы напишем протест не для того, чтобы изменить результат боя, а для того, чтобы защитить права Александра, - заявил Иванов. - Рефери допустил огромное количество нарушений, в частности, позволяя Кличко совершать запрещенные захваты и удары, толкать Александра. Причем перед взвешиванием мы, общаясь с Пабоном, акцентировали внимание на тактике Кличко. Однако во время боя рефери игнорировал наши рекомендации. Замечание Владимиру он сделал лишь в конце боя. Мы считаем, что интересы Поветкина были ущемлены. Будем требовать, чтобы Пабон был отстранен как минимум на год от обслуживания боев, проводящихся под эгидой четырех ведущих организаций. В победе Кличко сомнений нет. Но судить так, как Пабон, просто непозволительно".

По словам Иванова, из-за работы рефери положение Александра Поветкина в рейтинге WBA может значительно ухудшиться. "Мы хотим, чтобы уже через три поединка Александр мог потребовать реванш. Но на место в рейтинге влияют различные факторы. Например, количество нокдаунов. А во время боя с Кличко рефери засчитывал Александру нокдауны, которых на самом деле не было", - сказал Иванов.