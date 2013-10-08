Владимир Кличко назвал имя интересного ему соперника

После победы над Александром Поветкиным в Москве Владимир Кличко назвал следующего интересного для себя соперника.

"Существует такой здоровенный, политкорректно выражаясь, афроамериканец. Зовут Деонтей Уайлдер. Рост его - за 2 метра, размах рук - 213 сантиметров. Провел на профессиональном ринге 29 боев, одержал 29 побед. А в августе этого года нокаутировал белоруса Сергея Ляховича. Вот мне кажется - встреча с ним была бы очень интересна", - сказал Владимир Кличко в интервью Комсомольской правде.

С другой стороны, как отмечает сам Кличко, Уайлдер находится в рейтингах недостаточно высоко, а потому пока что слова Кличко остаются лишь пожеланием.