Поветкин заявил, что готов на все ради реванша с Кличко

Российский боксер-тяжеловес Александр Поветкин заявил о том, что готов сделать все ради того, чтобы вновь встретиться на ринге с Владимиром Кличко.

Об этом он заявил в интервью российской газете "Советский спорт".

В частности, 34-летний россиянин, который проиграл Кличко 5 октября, заявил: "Нормально себя чувствую, нисколько не сломлен - буду идти вперед, дальше. Я хочу победить и в течение года стану обязательным претендентом - дойду еще до одного боя с Владимиром и сделаю все, чтобы выиграть его. Хочу поблагодарить всех, кто за меня болел и поддерживал. Я всех уважаю и в дальнейшем сделаю все для того, чтобы оправдать их надежды".

Комментируя ход прошедшего в субботу поединка с Кличко, россиянин отметил: "Говорить можно все что угодно, но на деле все может получиться по-другому. Да, не получилось, чего-то не хватило - это моя ошибка. Я должен был найти способы противодействия. Однако оправдываться смысла нет. Я сделал все, что мог. Я кое-какие вещи не доделал, чего-то не смог и, повторюсь, оправданий искать для себя не вижу смысла. Нужно много тренироваться и отработать стремительный проход под длинные руки Кличко, быструю атаку, противодействие против его наваливаний, которые являются частью тактики Владимира".

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Говоря о тактике соперника, Поветкин отметил: "Честно ли дрался Владимир Кличко? Раз судья допустил это, значит, честно. Вот только нокдаун был один раз. Я не знаю, почему судья отсчитал их, когда Кличко меня толкнул".

Как сообщал УНИАН, 5 октября Владимир Кличко в 12-раундовом поединке единогласным решением судей победил Александра Поветкина по очкам и отстоял титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.