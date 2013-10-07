ФК "Карпаты" обвинили FARE в проявлениях дискриминации

Сегодня львовский футбольный клуб "Карпаты" обнародовал открытое письмо к вице-президенту Федерации футбола Украины Сергею Стороженко по поводу инициативы приобщиться к акциям недели FARE (Футбол против расизма и насилия в Европе) против дискриминации, заметив, что клуб не считает возможным поддержать организацию.

Об этом УНИАН сообщили в информационном центре ФК "Карпаты".

В частности, в письме отмечается: "ФК "Карпаты" категорически выступает против любых актов или форм дискриминации по расовому, национальному, классовому или другим признакам и готов приобщаться к любым акциям реальной борьбы с проявлениями недопустимого поведения болельщиков на стадионах. В то же время, мы не считаем возможным выступать в поддержку FARE, поскольку мотивированно не считаем эту организацию как действительно искренне преследующую задекларированные цели, а, напротив, она сама страдает предвзятыми и непрофессиональными подходами, которые приводят к дискриминационным результатам в Украине в целом и в отношении нашего клуба, в частности".

Конкретные претензии к FARE изложены в трех пунктах письма: "1. Отсутствие в методических материалах FARE каких-либо признаков борьбы с использованием символики человеконенавистнической коммунистической идеологии, при том, что Украина, среди других стран Восточной Европы, страшно пострадала как от нацистского, так и от коммунистического режимов, причем в абсолютных цифрах человеческие жертвы Украины от коммунистического режима значительно выше, а Голодомор 1932/1933 года признан актом геноцида коммунистического режима против украинцев государственными органами многих стран мира.

2. Внесение FARE в дискриминационные символы в своих методических материалах символики и образов проводников украинского национально-освободительного движения первой половины ХХ ст., даже несмотря на их официальное государственное признание Указом Президента Украины от 28 января 2010 года. Таким действием FARE совершила прямой дискриминационный акт против украинцев по национальному признаку.

3. Написание представителями FARE провокационного доноса в УЕФА на ФК «Карпаты» после матча «Карпаты» - «Галатасарай», в котором реальный факт демонстрации антитурецкого баннера во время матча был дополнен немыслимым букетом абсурдных обвинений, а также предвзятая спекулятивная поддержка ошибочного Рапорта делегата матча «Карпаты» – «Зестафони» во время участия команды «Карпаты» в соревнованиях Лиги Европы в сезоне 2010/2011 гг. Все ложные нападения FARE на наш клуб были полностью признаны несостоятельными полномочными органами УЕФА в апелляционном порядке".

Также в письме отмечается: "Деятельность FARE в Украине является абсолютно непубличной, организация никогда не пыталась донести футбольному сообществу свои принципы и критерии деятельности. Собственно для того, чтобы получить поддержку нашего клуба, организация должна осуществить надлежащую эволюцию, исправить и принести официальные извинения за допущенные ошибки и убедить общество в чистоте своей деятельности с тем, чтобы эти ошибки не были повторены в будущем".

Письмо подписано генеральным директором ФК "Карпаты" Игорем Дедишиным.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября наблюдатели FARE присутствовали на матче отборочного турнира ЧМ-2014 Украина - Сан-Марино, проходившем во Львове, где зафиксировала нарушения со стороны болельщиков - использование фаеров во время игры, неонацистские баннеры и оскорбления футболиста украинской сборной Эдмара (натурализованного бразильца) на расовой почве. Дисциплинарный комитет FIFA (Международной федерации футбольных ассоциаций) принял решение относительно санкций к сборной Украине и ФФУ - штраф в 45 тыс. швейцарских франков, дисквалификация Львов Арены до начала отборочного турнира ЧМ-2018 и проведение следующего матча сборной Украины (против Польши, в Харькове 11 октября) без зрителей. Позже действие этого решения было приостановлено.