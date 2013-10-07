У Кличко заявили, что боя-реванша с Поветкиным не будет

Менеджер Владимира Кличко Бернд Бенте исключил возможность боя-реванша между украинцем и Александром Поветкиным. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Sport.de.

По словам Бенте, обсуждать повторный бой нет смысла, поскольку во время первого поединка украинец обладал бесспорным преимуществом.

Менеджер добавил, что украинец не вернется на ринг раньше весны 2014 года. По словам Бенте, очередного соперника Кличко выберет одна из боксерских организаций, чьим поясом чемпиона мира владеет украинец.

После боя с Поветкиным Кличко заявил, что, скорее всего, его следующим соперником будет обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация). В сентябрьском рейтинге WBO на первом месте находится россиянин Денис Бойцов. Бенте назвал россиянина интересным боксером, добавив, что в супертяжелом весе много хороших спортсменов.

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Кличко и Поветкин провели бой 5 октября в московском спорткомплексе «Олимпийский». По итогам 12-раундового поединка судьи единогласно признали победу украинского боксера, который защитил титул «суперчемпиона» мира WBA (Всемирная боксерская ассоциация), а также чемпионские звания по версиям IBF (Международная боксерская федерация) и WBO.

Поединок с Поветкиным стал для Кличко 64-м в карьере. 61 бой украинец выиграл (51 — нокаутом), а три раза он оказывался в роли проигравшего. Поветкин потерпел первое поражение в 27 поединках.