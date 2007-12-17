Английские фаны назвали Шеву худшим трансфером

В Англии прошел онлайн-опрос по определению худшего трансфера в истории Премьер-лиги.

Уверенную "победу", набрав 2857 голосов из 6677 возможных, одержал украинец Андрей Шевченко. Летом 2006 Челси отдал за него 30 миллионов фунтов и платит зарплату 120 тысяч в неделю. За это время Шева забил только 18 голов в составе команды.

Вторую позицию занял Хуан Себастьян Верон. МЮ в свое время заплатил за него 28,1 миллиона фунтов. Аргентинец набрал 1069 голосов.

Третьим пришел еще один украинец. 11 миллионов от Тоттенхэма за Сергея Реброва оценили 635 голосовавших, сообщает Football.uaсо ссылкой на The Daily Mail.