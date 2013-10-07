Матч "Днепр" - "Металлист" будет доигран – Дирекция УПЛ

Как сообщает официальный сайт Премьер-лиги, такое решение было принято на сегодняшнем заседании УПЛ.

В частности, в тексте решения отмечается: "Принимая во внимание обстоятельства, возникшие на стадионе «Днепр-Арена» перед началом второго тайма матча, на основании документов, полученных от официальных лиц матча, руководствуясь Регламентом соревнований, принято решение:

1. Матч «Днепр» - «Металлист» должен быть доигран, начиная со второго тайма.

2. Дата и время доигрывания матча будут определены дополнительно".

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Как сообщал УНИАН, матч "Днепр" - "Металлист", проходивший 6 октября на "Днепр-Арене", не был доигран из-за проблемы с освещением на стадионе в Днепропетровске.