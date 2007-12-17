Блохин: я тренер очень амбициозный

Главный тренер ФК «Москва», бывший тренер сборной Украины Олег Блохин в интервью газете «Спорт день за днем» поделился подробностями своего переезда в Россию и рассказал о своих планах.

Конечно, затронули тему непопадания на Евро 2008:

«Возможно, не было того везения, о чем много писали журналисты, — фарт, фарт… Где-то делали ошибки. Но даже несмотря на то, что мы заняли четвертое место в группе и потеряли очки в играх, которые должны были бы выигрывать, я бы не назвал этот цикл совсем провальным. Но шаг вперед мы сделали - попытались перестроить команду. Просто по ходу турнира нам это не очень удалось, в каких-то играх не было оптимального состава… Но ничего страшного не произошло, главное - сделать правильные выводы», - отметил Блохин.

Говорить о своем решении оставить пост тренера сборной Блохин отказался: «Пройдет время, и я, может быть, расскажу», - сказал наставник «Москвы».

Как оказалось, в качестве своего преемника Блохин предлагал ФФУ кандидатуру Алексея Михайличенко.

Олег Блохин не считает, что изжил себя на посту тренера национальной сборной, но… принял другое решение. А если когда-то позовут вернуться – «Я очень хорошо подумаю. По одной простой причине: работа в сборной — очень специфическая».

Блохин говорит, что не боится так круто менять свою карьерную судьбу и ехать в Россию.

«Нет, не страшно. Я с места в карьер пришел в сборную.»

Тренер сказал, что следит за чемпионатом России и считает его более сильным, чем украинский.

«Во-первых, те вливания, которые делаются в российский чемпионат, — больше. Денег вкладывается больше. В России больше стабильности. Клубов десять твердо стоят на ногах. Есть уверенность в завтрашнем дне, что не уйдет президент, что денег не будет… У нас только Динамо, Шахтер, Днепр, Черноморец, донецкий Металлург, пожалуй, имеют финансовую стабильность. Все остальные живут по принципу: сегодня есть президент, завтра его уже нет», - отметил Блохин.

По словам Блохина, в киевское Динамо его не звали работать, на вопрос, хотелось ли поработать в каком-нибудь украинском клубе, тренер ответил: «Если скажу, что нет, вы мне не поверите (смеется). Если скажу, что да, то есть две команды, в которых можно было бы поработать, — это Динамо и Шахтер. Все остальные пока недотягивают.»

Основной причиной того, что тренер принял предложение Москвы Блохин называет разговор с президентом Юрием Белоусом.

«Первое нормальное знакомство было в прошлом году на Кубке Первого канала. Причем убедил он меня не в смысле денег, а в смысле своего отношения к футболу и понимания, что президент хочет делать».

У Блохина амбициозные планы побороться за высшие места с Зенитом, Спартаком и ЦСКА

«Эти бренды складывались годами, поэтому их считаю грандами. А Москва - бренд новый, который надо развивать. А что касается борьбы - так не боги горшки обжигают. Почему мы не можем бороться за чемпионство? Я тренер очень амбициозный. Самое главное - убедить в этом игроков, чтобы команда поверила».

«Потому что, когда я пришел в сборную Украины и сказал, что мы выйдем с первого места в группе с Грецией, Турцией и Данией, все подумали, что Блохин - сумасшедший. Да? Наверное, да. Но мы же выполнили задачу, значит, не совсем сумасшедший (смеется). Так что идея завоевать золотые медали совсем не абсурдна», - заявил тренер.

На вопрос, осознает ли он, какой фурор произвел в российском чемпионате своим появлением, Блохин ответил:

«Нет, не осознаю. Телекамер сегодня было много, но я не знаю, сколько журналистов бывает на пресс-конференциях других игроков (смеется). Но вообще я нормально к этому отношусь. Слава меня не смущает - я ее уже пережил в 23 года, когда стал обладателем Золотого мяча. Тогда было тяжело, сейчас - вполне нормально».