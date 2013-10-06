Милиция гарантирует эвакуацию людей из "Днепр-Арены", где выключилось освещение

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Днепропетровской области.

«Мы обеспечим беспрепятственный выход людей и не допустим нарушений правопорядка во время выхода зрителей с территории стадиона», - заверили в ОСО.

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В главке также отметили, что, учитывая предыдущий опыт и «непростые отношения» между сторонниками обоих клубов, для охраны правопорядка привлечено достаточное количество милиции.

«Во избежание любых неожиданностей между фанами клубов стражи порядка будут сопровождать харьковских болельщиков, которые приехали на матч, до границ Харьковской области», - заверили в днепропетровском главке милиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером во время перерыва между первым и вторым таймом футбольного матча по неизвестным причинам внезапно выключился свет.

Тогда болельщики включили фонарики на мобильных телефонах, а кое-кто, вопреки запрещению проносить на стадион открытые источники огня, в одном из секторов зажгли фаеры, в результате дым распространился на определенную часть стадиона.

На нем находятся тысячи болельщиков.