Матч УПЛ «Днепр» - «Металлист» был прерван и не будет доигран сегодня

Центральный матч 12-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, который сегодня состоялся в Днепропетровске, «Днепр» - «Металлист» так и не был доигран.

Как сообщает корреспондент УНИАН, матч был прерван перед началом второго тайма из-за проблем с освещением на «Днепр-Арене».

Cудя по телевизионной трансляции, которая определенное время велась в прямом эфире, свет на стадионе частично был, но потом выключился вообще. Тогда болельщики включили фонарики на мобильных телефонах, а кое-кто, вопреки запрещению проносить на стадион открытые источники огня, в одном секторе зажгли флаеры, в результате дым распространился на определенную часть стадиона.

Первый тайм игры завершился со счетом 2:1 в пользу «Днепра». Голы у днепропетровцев забивали Мандзюк и Зозуля, а у харьковчан – Эдмар.

Как сообщал УНИАН, ранее в 12-м туре УПЛ, донецкий «Шахтер» разгромил киевский «Арсенал» - 7:0, а киевское «Динамо» сегодня также разгромило донецкий «Металлург» - 9:1. В свою очередь, одесский «Черноморец» и луцкая «Волынь» сыграли вничью – 0:0.