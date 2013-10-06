"Днепр" - "Металлист": матч недоигран

Сегодня в Днепропетрвоске проходит центральный матч 12-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Днепр", занимающий второе место в турнирной таблице, принимает лидера первенства - "Металлист".

Обе команды отлично начали этот сезон. В 11 играх "Металлист" набрал 29 очков, а "Днепр" - 26.

На ставках букмекерских контор перед этой игрой незначительное перимущество имеет "Днепр". На победу хозяев поля ставки принимаются с коэффициентом 2,5 к 1, ничью - 3,6 к 1, победу "Металлиста" - 2,84 к 1.

Предлагаем Вашем вниманию онлайн-трансляцию матча.

Добрый вечер!

Стали известны старотовые составы команд.

«Днепр»: 71. Бойко Денис, 3. Мазух Ондржей, 5. Мандзюк Виталий, 6. Канкава Джаба, 10. Коноплянка Евгений, 11. Селезнев Евгений, 14. Чеберячко Евгений, 17. Стринич Иван, 18. Зозуля Роман, 29. Ротань Руслан, 99. Матеус. Запасные: 16. Лаштувка Ян, 4. Кравченко Сергей, 9. Калинич Никола, 20. Гама Бруно, 23. Дуглас , 44. Федецкий Артем, 89. Политыло Cергей. Главный тренер: Рамос Хуанде.

«Металлист»: 81. Дишленкович Владимир, 7. Де Соуза Диего, 8. Эдмар , 10. Хавьер Клейтон, 11. Соса Хосе, 13. Моледо Родриго, 15. Гомес Алехандро, 20. Азеведо Марсио, 30. Гуйе Папа, 33. Девич Марко, 77. Ксёнз Павел. Запасные: 29. Горяинов Александр, 3. Вильягра Кристиан, 4. Березовчук Андрей, 14. Гоменюк Владимир, 23. Бланко Себастьян, 25. Марлос , 32. Красноперов Олег. Главный тренер: Маркевич Мирон.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. "Металлист" сразу же идет в атаку, но Эдмар теряет мяч в простой ситуации.

3. "Днепр", в свобю очередь, провел первую атаку, но мяч вышел в аут у самой лицевой линии.

5. Три подряд угловых подал "Металлист", но опасности у ворот Бойко харьковчане создать так и не смогли. После последней подачи - удар выше ворот.

7. Начало матча очень нервное. Обе команды очень часто ошибаются. Плюс ко всему -уже первая стычка между игроками. Судья пока ограничивается устными беседами.

9. Отличная атака могла бы получиться у "Днепра" если бы Матеус не потерял мяч и не поскользнулся.

10. ГООООООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! 1:0, "Днепр".

11. Виталий Мандзюк головой замкнул передачу со штрафного и попал в угол ворот харьковчан. Грубо ошибся в этом эпизоде Моледо. Красивый гол.

12. Тут же ответ "Металлиста". Удар Диего Соузы - перекладина.

13. А вот и первая замена. В "Металлисте" - Шавьер травмирован. Его меняет Бланко.

14. ГОООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! 2:0, "Днепр".

15. Очень похож этот гол на первый. Опять розыгрыш стандарта, подача - на этот раз головй замкнул Зозуля.

16. "Металлист" в шоке, но пытается атаковать. Пока защитники "Днепра" действуют очень цепко.

17. "Днепр" едва не забил третий гол! Защитник харьковчан остановил мяч прямо на линии ворот.

19. Опаснейший штрафной для "Металлиста". Но Соуза бьет намного выше ворот.

20. Еще один штрафной харьковчан - Бойко кулаками выбивает мяч.

21. "Металлист" резко взвинтил темп и перехватил инициативу. Но создать по-настоящему опасный момент пока не получается.

22. Жесток сыграли против Девича. Еще один штрафной в сторону ворот "Днепра".

23. Мощный удар Сосы со штрафного - мяч попал в лицо Зозуле. Игрок "Днепра" в нокдауне. Это я только что из Москвы вернулся, с бокса. Еще под впечатлением боя Кличко - Поветкин.

25. Азеведо опасно прошел до линии ворот, но навес не принес опасности. Завершить атаку ударом было некому.

26. Бланко ударил по воротам - слабо. Бойко легко взял мяч в руки.

28. Маркевич сидит на скамейке мрачнее тучи. Давно его команда так не проигрывала в украинской Премьер-лиге.

30. Азеведо опять отлично играет на фланге, но не может отдать пас в штрафную - угловой.

31. ГООООЛЛЛЛЛЛЛ!!!!! 2:1, "Металлист".

32. Очень спорный эпизод. Вроде как после удара Эдмара мяч пересек линию ворот. Но полной уверенности в этом нет.

32. Предупреждение игроку "Днепра". Из самых активно сомневающихся был Канкава.

33. И тут же "Металлист" едва не сравнял счет. Девич не использовал выгоднейший момент. Нет, МОМЕНТИЩЕ

34. "Днепр" тут же отвечает. Ротань навесил со штрафного - защитники выбыли мяч.

35. И тут же еще один момент, который упустил Зозуля. Отлично сыграл в этом эпизоде Гуйе.

36. Азеведо сделал заброс на Девича - безрезультатно.

37. Крайне интерсный первый тайм получается. Момент идет за моментом.

38. Соуза бьет с дальней дистанции - очень неточно.

39. Еще одна атака харьковчан - Гомес бьет несильно и прямо в руки Бойко.

40. В ответной атаке "Днепра" харьковчан спасает сначала вратарь, а потом "вне игры" у соперника.

42. Слегка успокоилась игра в концовке тайма. Невозможно в бешенном темпе играть все 90 минут.

44. Азеведо опасно нарушил правила в центре поля - штрафной в пользу "Днепра".

45. Бланко опасно бил по воротам, но Мазух смело кинулся под удар - аут.

45+1. Судья добавил лишь 1 минуту.

45+1. МОМЕНТИЩЕ у "Днепра". Мяч после удара Коноплянки прошел рядом со штангой ворот.

ПЕРЕРЫВ

Отличная игра. Обе команды пока достойны самой высокой похвалы. Это даже не уровень Лиги Европы. Это уже какая-то Лига чемпионов получается. Сложно однозначно утверждать, что идет открытый футбол, но обе команды дают друг другу играть. И если в начале "Металлист" впал в ступор, то достаточно быстро пришел в себя. Плюс, этот странный момент с голом, который то ли был, то ли не был. В любом случае, судья принял решение. Интрига игры от этого, кажется, только выиграла. Кроме того, обе команды бегают по полю как заведенные, пауз практически нет. А впереди еще 45 минут игры. Очень хочется, чтобы такой же фееричной...

Начало второго тайма задерживается. На стадионе неполадки с системой освещения.

Свет на стадионе пропал полностью. Судьба матча остается под вопросом...

МАТЧ ПРЕРВАН.

Очень обидно, что столь интересный матч, так и не удалось доиграть. О судьбе переигровки или других решениях ФФУ и Премьер-лиги будет сообщено дополнительно. Матч может быть либо доигран, либо к "Днепру" будут применены санкции.

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.