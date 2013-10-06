Олимпийский огонь погас в Кремле

Самолет с олимпийским огнем прибыл в Москву в воскресенье днем. Олимпийскую чашу на Красной площади зажег президент РФ Владимир Путин. Факел в руках Карапетяна потух более чем на 20 секунд, после чего был зажжен с помощью зажигалки одним из сотрудников, сопровождавших забег, сообщает РИА Новости.

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Эстафета, которая является самой масштабной из национальных эстафет олимпийского огня в истории, стартует 7 октября в Москве. Она пройдет через 2,9 тысячи населенных пунктов страны, продлится 123 дня, огонь преодолеет более 65 тысяч километров. Завершится эстафета 7 февраля 2014 года в Сочи, в день открытия Игр.

Справка. Шаварш Карапетян - 11-кратный рекордсмен мира, 17-кратный чемпион мира, 13-кратный чемпион Европы, семикратный чемпион СССР по подводному плаванию, заслуженный мастер спорта СССР. Кроме спортивных достижений, известен тем, что несколько раз в экстремальных ситуациях спасал людей от гибели.

Самый резонансный случай - падение троллейбуса с 92-мя пассажирами в Ереванское озеро в 1976 году. Случайно оказавшийся там спортсмен вытащил с дна озера десятки человек, 20 из которых удалось спасти.