В России началась эстафета олимпийского огня

В воскресенье на Красной площади он зажег чашу олимпийского огня, огонь из которой будет пронесен по всей России и доставлен 7 февраля 2014 года в Сочи - столицу зимней Олимпиады, сообщает РИА Новости.

"Сегодня радостный и торжественный день: олимпийский огонь - символ главных спортивных соревнований планеты, символ мира и дружбы - прибыл в Россию и через несколько минут отправится в путь по нашей огромной стране", - сказал Путин на церемонии.

Президент РФ подчеркнул, что эта эстафета станет уникальной, потому что олимпийский огонь пройдет через регионы России и "покажет миру Россию такой, какой она есть, такой, какой мы ее любим".

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В ходе эстафеты, по его словам, будут показаны масштаб, самобытность и красота России, богатство природы и неповторимость культуры. Кроме того, сказал Путин, будут продемонстрированы достижения многонационального народа России, "народа, объединенного общими целями и гордостью за свою великую родину, народа единого, в характере которого исторически сконцентрированы ценности справедливости, взаимопомощи, поддержки, открытости и дружбы, уважения, равенства и разнообразия".

Он отметил, что все эти идеалы перекликаются с идеалами самого олимпийского движения. "Закономерно, что в России так любят спорт, ценят все, что с ним связано. Без такой активной, заинтересованной поддержки общественности, граждан России было бы невозможно осуществить грандиозные спортивные проекты. Олимпиада в Сочи действительно стала нашим общим делом, нашей общей мечтой, которая становится реальностью", - сказал Путин.

Президент поблагодарил всех, кто участвует в подготовке Олимпиады, и всех, кто болеет и переживает за ее успех. "Именно таким людям доверено пронести олимпийский огонь по России. Спортсмены и общественные деятели, учителя, врачи, студенты, люди старшего поколения - каждый из 14 тысяч участников олимпийской эстафеты, а именно столько будет участников, заслужил право стать частью олимпийской истории", - сказал глава государства.

Путин выразил уверенность в том, что эта эстафета "зажжет сердца миллионов людей, а олимпийский факел, прообразом которого стало перо волшебной жар-птицы, принесет радость и удачу миллионам жителей нашей России".

"В добрый путь к XXII зимним Олимпийским играм", - сказал он.