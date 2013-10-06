Кличко считает, что Поветкин обойдется без его советов

“В жизни часто так бывает - ты идешь то вверх, то вниз, - сказал Кличко. - Поражение всегда тяжело переживать, но это спорт, я сам трижды прошел через это. И я многое после неудач проанализировал и многое в них почерпнул для себя. Думаю, что мне не стоит давать Александру какие-либо наставления. Он сам сумеет сделать правильные выводы после сегодняшнего боя”, - цитирует Кличко РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO, украинский боксер Владимир Кличко в Москве защитил свои титулы в поединке с российским супертяжеловесом Александром Поветкином.

Ранее Поветкин выиграл все 26 боев, а Кличко-младший одержал 60 побед (51 – досрочно) и потерпел три поражения.