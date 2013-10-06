Нужно показать ФИФА, что в Украине нет места расизму и неонацизму - депутат

Об этом заявил народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии Регионов Евгений Балицкий.

«Поэтому за присутствие болельщиков и их поддержку сборной мы должны благодарить именно их – ФФУ и вице-президента УЕФА Григория Суркиса. Но санкции против Украины не отменены полностью. Если во время матча в Харькове на стадионе опять окажутся неонацистские лозунги и флаги, то от международной изоляции украинский футбол уже трудно будет спасти. Поэтому мы должны сделать все возможное, чтоб матчем в Харькове показать ФИФА, что в Украине нет места проявлениям расизма и неонацизма, что мы умеем болеть за свою команду по-европейски, и что мы сделали правильные выводы из санкций за нарушения во Львове», - сказал политик.

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«Если мы идем в Европу и принимаем их правила игры, то из них не должно быть исключений. Хорошо, что удалось вернуть болельщиков на харьковские трибуны. Но этими возможностями нельзя злоупотреблять. Мы должны выработать систему, которая не позволит повторить «ошибки Львова» и не допустит, чтобы не чистые на руки политики делали из спортивных соревнований оплот нетерпимости и неонацизма. Спорт должен объединять людей, а не разъединять! И мы это докажем в Харькове», - выразил уверенность парламентарий.