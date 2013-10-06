Кличко удивило присутствие Чисоры на бое с Поветкиным

Кличко единогласным решением судей оказался сильнее Поветкина в бое, который прошел в субботу в московском спорткомплексе "Олимпийский". Кличко защитил свои титулы суперчемпиона по версии WBA и чемпиона мира по версиям IBF и WBO, сообщает РИА Новости.

"Если бы у меня была возможность раньше закончить бой, то я бы ее использовал. Но я не торопился, ждал, когда энергия у Александра иссякнет. Но он, на удивление, был стойким и продолжал идти вперед", - сказал Кличко журналистам, добавив, что "удивлен присутствием (Дерека) Чисоры на этом поединке".

Это поражение стало первым в карьере 34-летнего Поветкина. Ранее россиянин выиграл все 26 боев (18 из них - нокаутом), Кличко-младший одержал 61 победу (51 - досрочно) и потерпел три поражения (все - нокаутом).